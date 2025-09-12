Ausentismo laboral se dispara un 40% durante las celebraciones dieciocheras

Un preocupante aumento del 40,4% en las faltas injustificadas al trabajo se registra durante el mes de septiembre. Un informe de la firma de recursos humanos Adecco Chile reveló que los casos de ausentismo laboral suben de un promedio de 2.506 a 3.519 durante el período de Fiestas Patrias, generando un desafío para la continuidad de las empresas.

El director de operaciones de Adecco Chile, José Carlos Castañeda, señaló que este fenómeno no debe tomar por sorpresa a las empresas que operan 24/7, como supermercados, industrias o centros logísticos. Según el experto, estas compañías se han visto obligadas a recurrir al personal transitorio como una herramienta crítica para mantener sus operaciones sin la necesidad de asumir contratos adicionales.

El servicio de personal transitorio, según el informe, ofrece una respuesta rápida y flexible frente a ausencias inesperadas o picos de demanda. Ante este panorama, Adecco recomendó a las empresas planificar con antelación, establecer convenios con agencias autorizadas y promover una cultura de responsabilidad entre sus equipos.

“Hoy no se trata solo de tener personal, sino de tener continuidad. El servicio transitorio es una herramienta estratégica para empresas que no pueden parar, incluso cuando el resto del país está celebrando”, concluyó Castañeda.

