Analistas prevén un IPC de 0% en agosto y una tasa del Banco Central sin cambios hasta fin de año

El mercado financiero chileno no prevé grandes cambios en la próxima Reunión de Política Monetaria del Banco Central. Según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF), la mayoría de los consultados anticipa que la tasa de interés se mantendrá sin cambios al menos hasta diciembre.

Los operadores financieros proyectan una inflación mensual de apenas 0,1% para agosto, lo que confirma el proceso de enfriamiento de la economía. En los meses siguientes, se espera un ligero repunte de los precios, con una inflación de 0,4% en septiembre y 0,3% en octubre. A mediano plazo, el panorama es optimista: la mediana de los consultados cree que la inflación se situará en un 3% tanto en los próximos 12 como en los próximos 24 meses, ubicándose dentro del rango meta del ente emisor.

Respecto a la Tasa de Política Monetaria (TPM), la expectativa es que se mantenga estable hasta el último mes del año. No obstante, el mercado anticipa un recorte de 25 puntos base en diciembre, lo que dejaría la tasa en 4,5%.

En cuanto al tipo de cambio, los encuestados prevén que el dólar se ubique en torno a los $965 en los próximos siete días, bajando a $960 en 28 días.

La EOF, realizada por el Banco Central, recoge las proyecciones de las principales entidades financieras, incluyendo bancos, AFP, corredoras de bolsa y aseguradoras, lo que la convierte en una referencia clave para entender las expectativas económicas del país.

