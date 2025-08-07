Alza en cuentas de la luz podría empujar el IPC de julio hasta 0,7% según analistas

Tras el registro de -0,4% en el IPC de junio, los analistas anticipan un cambio de tendencia para julio. Las proyecciones apuntan a una variación mensual entre 0,6% y 0,7%, impulsada principalmente por el aumento en las cuentas de electricidad. El dato oficial será publicado por el INE mañana, 8 de agosto.

Aunque el alza mensual será significativa, su impacto en la inflación anual será limitado. Si el IPC se ubica en 0,6%, la variación en doce meses alcanzará el 4%, el nivel más bajo desde abril de 2024. En caso de que llegue a 0,7%, se mantendría en el 4,1% actual.

Según La Tercera, el factor que explica la variación del IPC, apuntan economistas, tiene que ver con el alza de las tarifas eléctricas, lo que generará una presión inflacionaria vía suministro eléctrico. A esto se suma la ausencia del efecto “Cyber”, que en junio ayudó a contener algunos precios.

Asimismo, se plantean algún efecto del tipo de cambio que se ha mostrado más depreciado en comparación con el mes anterior, lo que también incide al alza en los precios de bienes importados.

En la parte alta de las expectativas se ubica Francisca Pérez, economista de Bci, quien proyecta un 0,7%. “Este mes deberíamos ver el aumento de 6% a 7% de alza de la luz debido al decreto anual de ajustes de precios. También vemos una reversión del efecto Cyberday que se vio en junio, y hemos observado que los precios de alimentos están algo más altos de su promedio histórico”.

Misma proyección entrega Carolina Molinare, economista del OCEC-UDP. En sus cálculos, el principal factor que impulsará al alza los precios son las cuentas de la luz que tiene con una incidencia estimada de 0,2 puntos porcentuales y el ajuste en los precios de combustibles tras el incremento registrado a fines de junio”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, también espera un alza de 0,7%. Detrás de esta alza está principalmente las tarifas eléctricas y el rebote por efecto Cyber Day, que en junio fue un factor que llevó a la baja el registro de ese mes.

Y entre quienes esperan un registro de 0,6%, está Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa, quien dice que el registro estará presionado por el alza de las tarifas eléctricas”.

También Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa espera un alza de 0,6%. “Cuentas de la luz y productos que se normalizan luego del Cyber Day de junio, como equipamiento del hogar, vestuario, bienes diversos”, dice Pincheira.

EXPECTATIVAS PARA 2025

Dado este escenario, poco a poco las perspectivas de los economistas se han ido acercando a la proyección que tiene el Banco Central de 3,7% para el año.

“Estamos estimando un IPC a fin de año de 3,8%, dentro del rango meta del Banco Central”, dice Pérez. Misma expectativa tiene Alarcón de 3,8%.

Levemente más abajo se sitúa Molinare, quien prevé un 3,7%. “Tras el impacto puntual del ajuste tarifario en julio, se prevé que los registros mensuales se moderen en los meses siguientes, en línea con una menor presión desde los componentes volátiles y una demanda interna aún contenida. Además, se espera una apreciación del tipo de cambio en el corto plazo, lo que contribuiría a estabilizar los precios”.

En ese sentido, plantea que “bajo este escenario, se proyecta que la inflación anual cierre 2025 en torno a 3,7%, convergiendo al rango meta del Banco Central, con un segundo semestre caracterizado por variaciones mensuales más acotadas y un escenario inflacionario mejor alineado con los objetivos de política monetaria”.

Rodrigo Montero, decano de la facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, prevé que “para lo que resta del año, deberíamos ver incrementos bastante más acotados, lo que haría converger la inflación en torno a 3,8% para el mes de diciembre, muy en línea con la proyección que llevó a cabo el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria”.

