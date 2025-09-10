Alianza entre Anglo American y Teck dará vida a gigante minero que se posicionará como el tercer productor de cobre en Chile

La minera inglesa Anglo American adquirirá Teck, dando como resultado Anglo Teck, en una operación que está prevista que finalice en los próximos 12 a 18 meses.

Según consignó El Mercurio, los accionistas de Anglo American poseerán aproximadamente el 62,4%, mientras que los de Teck tendrán el 37,6% de Anglo Teck Plc.

En conjunto, por sus participaciones en Collahuasi, Quebrada Blanca y Los Bronces, entre otros, suman una producción de cobre atribuible en torno a las 500 mil toneladas, lo que convertiría a la compañía en el tercer mayor actor en Chile tras Codelco y BHP, según GEM Mining Consulting sobre la base de las producciones de 2024.

Anglo Teck desplazaría del tercer lugar como mayor productor a Antofagasta Minerals, minera que tiene una producción atribuible de cobre en Chile de 411 mil toneladas.

A nivel mundial, la nueva firma será la sexta mayor minera. Todas las operaciones de cobre de Anglo Teck se elevan a 1,2 millones de toneladas, similar a un BHP o Codelco en Chile.

