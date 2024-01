Alertan de nueva forma de estafa con créditos vía WhatsApp: Comisión para el Mercado Financiero explicó de que se trata

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó a usuarios y público en general sobre una serie de entidades que ofrecen créditos y no están reguladas ni inscritas en los registros del organismo.

Una de ellas es la que se hace pasar por la Administradora de Fondos de Inversión Holding Managers S.A., que ofrece créditos a través de WhatsApp.

Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de la CMF se trata de una entidad que aparentando ser supervisada por la entidad solicita pagos anticipados a las personas que piden un crédito. Una vez recibido el depósito, el préstamo nunca es materializado.

Por este motivo la CMF presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de la entidad imitadora de la Administradora de Fondos de Inversión Holding Managers S.A., por el delito de estafa.

Adicionalmente, la Comisión presentará una denuncia al Ministerio Público contra las aplicaciones Ayuda efectivo, Vicucash, Credivida y Deseo Crédito, por el delito de usura en el otorgamiento de préstamos a través de internet con un interés superior a la Tasa Máxima Convencional (TMC).

También informó que la aplicación "Elefante" o "Elefante-préstamo", no está regulada por la CMF.

La entidad también entregó una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar car en fraudes. Estas son las siguientes:

- La CMF NO realiza pagos de ningún tipo a personas naturales que no sean por la prestación de un servicio a esta Comisión. Por este motivo, si recibe un correo que dice ser de este Servicio y le solicita ingresar a un link o entregar sus datos bancarios para recibir un pago, debe saber que dicho correo es falso.

- La CMF NO emite seguros de ningún tipo, y en particular no provee un seguro "contra compras fraudulentas", ni solicita antecedentes bancarios.

- Las entidades fraudulentas utilizan cuentas corrientes de personas naturales para recibir el dinero de las estafas que realizan. Esta es una señal de alerta importante para que no caiga en este tipo de engaños.

- Las cuentas corrientes, vistas o Rut son de carácter personal y no deben prestarse a terceros para recibir dinero de procedencia desconocida. Prestar la cuenta corriente, vistas o Rut a terceros para cometer un delito puede generar responsabilidad penal para el dueño de dicha cuenta.

- En el sitio web sobre Alertas ciudadanas, los interesados pueden verificar si una empresa o persona que ofrece créditos o servicios financieros es fiscalizada, revisar las alertas ya realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y encontrar consejos importantes sobre la manera en que operan estas estafas.

PURANOTICIA