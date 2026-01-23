AES Andes da pie atrás a polémico proyecto de hidrógeno verde criticado por el mundo científico y Kast

AES Andes decidió desistir del megaproyecto INNA, en la región de Antofagasta, iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde.

La compañía puso fin a la polémica que enfrentó la iniciativa con la comunidad científica, en particular la vinculada a la astronomía, y que generó también el rechazo de José Antonio Kast, quien en el último debate presidencial se mostró en contra de su implementación, mientras que Jeannette Jara se manifestó a favor de que se desarrollara.

A través de un comunicado, la compañía señaló que han “tomado la decisión de priorizar sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de la cartera de proyectos renovables y almacenamiento de energía, siguiendo el lineamiento de su matriz en Estados Unidos”.

Y destacaron que “esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”.

Asimismo, indicaron que AES “ha incorporado un total de 2.181 MW de generación renovable y baterías a su portafolio a lo largo de todo Chile, lo que le ha permitido transformarse para alcanzar un 70% de su parque energético completamente renovable”.

Además, mencionaron que el foco de la compañía “hoy se encuentra en el comisionamiento de sus parques Andes Solar III y Bolero BESS para obtener su operación comercial en la primera parte del año, mientras sigue avanzando en la construcción de sus cuatro nuevos proyectos renovables: Arenales, Cristales, Pampas y Atacama BESS”.

“Todos estos proyectos en conjunto aportarán 2.363 MW adicionales al portafolio, lo que significa que para 2027, AES Andes habrá completado un crecimiento renovable de más de 4.500 MW, con una inversión desde el lanzamiento de Greentegra superior a los cuatro mil millones de dólares en el país”, añadieron.

Finalmente, afirmaron que continuarán “evaluando nuevas tecnologías para impulsar soluciones innovadoras que vayan en línea con las condiciones de mercado, la creación de valor de largo plazo y los objetivos estratégicos de la compañía. Este trabajo se continuará realizando en estrecha colaboración con todas las partes interesadas y con las autoridades sectoriales”.

(Imagen referencial: Revista Enfoque)

