Actividad del comercio creció 9,3% en septiembre, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen

Un aumento interanual de 9,3% anotó en septiembre de 2025 el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, acumulando un alza de 5,4% al noveno mes del año, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, registró un crecimiento de 12,8% respecto a septiembre de 2024, aportando 5,466 puntos porcentuales (pp.) al resultado del índice, como consecuencia, principalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

En tanto, comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, creció 4,4% en doce meses y sumó 2,108 pp., debido, fundamentalmente, a la contribución de venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados.

Por su parte, comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas presentó un incremento interanual de 17,8%, incidiendo 1,728 pp. en la variación del IAC, como consecuencia, en mayor medida, del aporte de venta de vehículos automotores.

Además, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un decrecimiento de 2,8% en doce meses, acumulando una expansión de 1,4% al noveno mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 0,9% respecto al mes anterior, y un crecimiento interanual de 1,7%.

Finalmente, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 0,2% en doce meses, acumulando un crecimiento de 11,9% en lo que va del año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue alimentos.

PURANOTICIA