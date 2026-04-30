Actividad comercial anota un alza interanual de 4,9% durante marzo de 2026

Durante la mañana de este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) comunicó que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes experimentó una subida interanual de 4,9% en marzo de 2026. Con este resultado, el indicador logró acumular un avance de 4,4% al llegar al tercer mes del año, un desempeño que se explica por el comportamiento positivo de las tres divisiones que estructuran esta medición.

Al desglosar los datos, el sector de Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, fue el principal motor al registrar un crecimiento de 6,2% en comparación con marzo de 2025. Esta área aportó 2,656 puntos porcentuales (pp.) al desempeño general del índice, impulsada fundamentalmente por el incremento en la venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Por otro lado, la división de Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, exhibió una expansión de 3,5% en doce meses. Su contribución al IAC alcanzó los 1,655 pp., un fenómeno que respondió principalmente al dinamismo de la venta al por menor por correo y por internet.

En cuanto al Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, este segmento mostró un incremento interanual de 6,0%. Dicha cifra se tradujo en una incidencia de 0,570 pp. sobre la variación total del indicador, lo cual estuvo sustentado en mayor medida por el aporte de venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

Paralelamente, el reporte dio cuenta de que el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes sufrió un decrecimiento de 0,9% en doce meses, aunque logró mantener una expansión acumulada de 0,2% al tercer mes del año. No obstante, al observar la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario, el ISUP marcó una expansión de 1,0% respecto al mes anterior, junto con un crecimiento interanual de 1,2%.

Como último punto, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes destacó con un alza de 19,4% en doce meses, lo que le permitió sumar un crecimiento de 16,3% en lo que va del año. El repunte de este índice estuvo fuertemente impactado por la línea de productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.

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