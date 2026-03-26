Abastible proyecta que el precio del gas licuado registre un alza en torno al 10% a partir del jueves 2 de abril

En medio del alza de los combustibles, la empresa Abastible, a través de un comunicado, anunció un “alza acotada” del precio del gas licuado.

De acuerdo con estimaciones de la compañía, “se espera que a partir del jueves 2 de abril el precio registre un alza en torno al 10%, compuesto por el aumento del valor del gas licuado, junto al incremento en los costos de transporte, asociado al alza del diésel y gasolinas”.

Según detalló la firma, esta variación responde a una combinación de factores operativos y de mercado. Específicamente, señalaron que el ajuste está “compuesto por el aumento del valor del gas licuado, junto al incremento en los costos de transporte, asociado al alza del diésel y gasolinas”.

La realidad energética nacional juega un rol determinante en estas fluctuaciones, ya que Chile es un país altamente dependiente del mercado internacional del gas licuado, importando cerca del 90% de su consumo principalmente desde Estados Unidos. Debido a este escenario, explicaron que “los precios locales se determinan en base a indicadores internacionales como Mont Belvieu, referencia clave del mercado estadounidense”.

No obstante, la situación en el continente americano presenta matices respecto a otras latitudes. A diferencia de Asia y Europa, que mantienen una mayor dependencia del suministro desde Medio Oriente, el mercado norteamericano cuenta con altos niveles de inventarios. Según la distribuidora, este factor ha permitido “moderar las alzas y contener en parte el impacto en mercados como el chileno”.

Respecto a la disponibilidad del recurso, Abastible garantizó la continuidad del servicio a través de su infraestructura. La compañía reafirmó que cuenta “con un sistema resiliente, basado en contratos de suministro, capacidad de almacenamiento y una red logística que entrega flexibilidad operativa. A lo anterior se suma un suministro regional que contribuye a reforzar la seguridad de suministro”.

Finalmente, el reporte de la empresa advierte sobre las variables externas que podrían presionar los valores a futuro. Mencionaron que el panorama global, influenciado por conflictos bélicos y posibles trabas en terminales marítimos estadounidenses, “introduce un nivel de incertidumbre que podría derivar” en nuevas complejidades, aludiendo a la guerra y eventuales restricciones operacionales en puertos clave de dicho país.

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