40 mil botellas de vino chileno serán retirados del mercado de Japón por presencia de aditivos no autorizados

Cerca de 40 mil unidades de vino chileno producido por la viña Concha y Toro serán retirados del mercado japonés por presencia de aditivos no autorizados en el país oriental.

Según informó el medio nipón Asahi, el producto nacional comercializado en Japón por Mercian, una empresa del Grupo Kirin que produce vino y otros productos, serán retiradas del mercado nipón de forma voluntaria.

La medida fue tomada por la presencia de aditivos no autorizados por el país asiático, pero que no presentan un riesgo para la salud de las personas.

Los tres vinos chilenos retirados del mercado son Frontera Sparkling Rosé (lata de 280 ml), Frontera Ice Rosé (lata de 280 ml) y Frontera Rosé (botella de 750 ml).

“Desde su lanzamiento, se han enviado un total de aproximadamente 620.000 unidades a (Japón), pero se estima que el volumen de circulación actual ronda las 40.000 unidades”, explica la nota.

En detalle, el medio japonés FNN explicó que la salida de los tres productos “se debe a que se descubrió que durante el proceso de producción en Chile se utilizaron aditivos alimentarios no permitidos en Japón. Sin embargo, dado que estos se eliminan durante el proceso de producción y su uso está permitido en algunos países.

Ante este contexto, Mercian afirma que “el impacto en la salud es extremadamente bajo”.

En tanto, el medio Nippon, al igual que sus pares, también consigna que no se han detectado problemas de salud asociados al consumo de los productos.

“Mercian proporcionará certificados de regalo Quo Card para reembolsar a los clientes por los productos retirados del mercado”, agregó Nippon.

Cabe señalar que la relación de Mercian y Concha y Toro nació oficialmente en 2014 vía un joint venture.

