1 de Mayo: Presidenta de la CPC llama a avanzar en Sala Cuna y a mejorar el mercado laboral

En el marco del 1 de mayo, la presidenta la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, llamó a avanzar en el proyecto de ley de Sala Cuna Universal y a adoptar medidas urgentes por las dificultades en el mercado laboral.

“Necesitamos una agenda laboral pro-empleo que facilite las prácticas de adaptabilidad, fomente la confianza y la libertad en los acuerdos entre los actores del mundo del trabajo y permita avanzar en iniciativas que tanto se han discutido y todavía no logran concretarse, como es el proyecto de ley de Sala Cuna Universal”, sostuvo Jiménez en el Hospital del Trabajador.

“Corrigiendo las falencias que hoy presenta permitiría dar un paso concreto para que más mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, algo que tanto se necesita”, agregó la presidenta de la CPC en la ceremonia oficial por el 1 de mayo.

También valoró la reducción de la jornada laboral a 42 horas: "Las buenas políticas laborales no solo se miden por sus buenas intenciones, sino también por su implementación. Es un avance muy valioso que mejora la calidad de vida de los trabajadores".

Acerca del desempleo, dijo que el país está viviendo un “escenario exigente”, por lo cual llamó a asumir con urgencia los cambios para superar las dificultades que enfrenta el mercado laboral.

En ese sentido, apuntó a las tasas de desempleo y a los niveles de informalidad que “deterioran la calidad del empleo y con transformaciones profundas impulsadas principalmente por la autonomización, la inteligencia artificial y la digitalización cada vez más extensiva”.

PURANOTICIA