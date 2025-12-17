Ya son 45 los detenidos: Nuevo gendarme se entrega a la justicia por red de corrupción carcelaria

Un nuevo funcionario de Gendarmería de Chile se entregó en el Departamento de Investigación Criminal, convirtiéndose en el último detenido dentro de la red de corrupción que operaba en las cárceles, que fue descubierta por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Se trata de Juan Gutiérrez Acuña, con cuya captura ya son 45 los gendarmes involucrados en la denominada "Operación Apocalipsis", aunque aún restan tres funcionarios por ser aprehendidos. El caso ha generado un fuerte impacto al interior de la institución penitenciaria.

Los antecedentes revelan que durante el operativo algunos gendarmes fueron sorprendidos consumiendo alcohol y drogas en el penal Santiago 1. Cuatro de ellos intentaron deshacerse de bolsas con ketamina, pero fueron detenidos en flagrancia. Otros corrieron hacia los baños para botar la droga que mantenían oculta en los techos.

Consultado sobre la investigación, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló en radio Cooperativa: “Hay detalles que yo no le puedo entregar, porque son parte de la investigación” y agregó que será el Ministerio Público quien entregue mayores antecedentes este viernes, en la audiencia de formalización de cargos.

