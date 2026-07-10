“Ya se pasaron ciertos límites”: Vodanovic hace frente a las tensiones internas en el PS y apunta al desorden de los partidos

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó las diferencias que han marcado a la colectividad durante los últimos días en medio de la discusión de la megarreforma, reconociendo que la semana estuvo marcada por tensiones tanto al interior del oficialismo como en la oposición.

En conversación con Radio Agricultura, la timonel socialista afirmó que "ha sido una semana bien ajetreada" y apuntó al "desorden que existe en los partidos".

"En la derecha unas pugnas que llevan dos o tres semanas entre todos los sectores; tuvo que intervenir el Presidente. En el caso nuestro también con acusaciones bastante infundadas en contra mía y también en el PPD", sostuvo.

Respecto al acuerdo alcanzado por los senadores del PPD, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en torno a la invariabilidad tributaria, Vodanovic aseguró que se enteró de esa situación a través de los medios de comunicación.

En ese contexto, explicó que "Raúl (Soto, presidente PPD) llamó a cada uno de nosotros, nos explicó que esto no era un acuerdo del partido, que estaban de todas maneras por recurrir a la inconstitucionalidad".

Consultada por la controversia con la senadora socialista Daniella Cicardini, la presidenta del PS sostuvo que las diferencias políticas tienen límites.

"Está bien que digan que la política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo. O sea, hay límites", manifestó.

Asimismo, agregó que “ha habido otras situaciones también. No es primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza, pero las cosas tienen un límite y yo creo que aquí ya se pasaron ciertos límites".

Finalmente, Vodanovic hizo un llamado a mantener el diálogo al interior del partido y asumir responsabilidades compartidas para enfrentar las diferencias.

"Debemos tener una conducta madura. Lo digo por mí también. Evidentemente, yo soy la presidenta del partido y no voy a estar exponiendo al partido a esto, pero creo que esa responsabilidad es de todos, no es solamente mía. Por lo tanto, aquí el diálogo tiene que estar abierto entre nosotros", concluyó.

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