Tres sujetos fueron detenidos por tráfico de drogas en San Bernardo: Incautaron más de 10 kilos de marihuana

Carabineros logró la detención de tres sujetos por tráfico de drogas y la incautación de más de 10 kilos de marihuana en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Durante la noche de este viernes, funcionarios de la 14ª Comisaría San Bernardo del servicio Antiencerronas se encontraban realizando patrullajes preventivos por el sector, cuando al llegar a un servicentro ubicado en la Ruta 5 Sur, km 29 poniente, fiscalizaron un vehículo con tres ocupantes en su interior.

En la maleta del automóvil se encontró un saco sellado con alusa y nylon negro, el cual contenía en su interior 10 paquetes de cannabis sativa. La sustancia arrojó un peso de 10 kilos 508 gramos.

El teniente Martín Galaz, oficial de Ronda Prefectura Maipo, señaló que "por lo anterior, se procedió a la detención de sus tres ocupantes, todos hombres, chilenos y sin antecedentes policiales previos".

Por instrucción de Fiscalía, los tres sujetos detenidos pasarán a control de detención durante este sábado.

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