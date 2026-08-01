Presentan proyecto que busca sancionar matrimonios para burlar ley migratoria

El senador Iván Flores (DC) presentó un proyecto de ley que busca sancionar como delito el matrimonio y el Acuerdo de Unión Civil que sean utilizados para "burlar" las leyes migratorias.

La iniciativa plantea que “el que celebrare un matrimonio o acuerdo de unión civil con una persona extranjera en situación migratoria irregular, con el propósito de eludir la presente ley y obtener para esta o para un tercero un permiso de residencia, la nacionalidad chilena o cualquier otro beneficio migratorio, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 10 a 20 UTM”.

Y se señala que “si hubiere celebrado anteriormente uno o más matrimonios o acuerdos de unión civil con distintas personas extranjeras en los términos del inciso anterior, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 21 a 50 UTM”.

El senador Flores afirmó que “el creciente número de personas, un extranjero o extranjera con chilena o chileno, que deciden vulnerar la ley de migraciones a través de falsear un acuerdo de unión civil o un matrimonio, no puede quedar en la impunidad. Son muchos casos. Se están duplicando las cifras de personas que concurren a un acto de esta naturaleza solamente con el fin de defraudar".

"Hoy día hay un vacío legal y que estamos corrigiendo mediante un proyecto de ley que presentamos para poder sancionar como delito este comportamiento fraudulento, el que vulnera la ley de migraciones y además también vulnera la administración pública de nuestro país", añadió-

La moción ingresada también menciona que “el que organice, promueva, facilite o intermedie en la celebración de matrimonios o acuerdos de unión civil en las condiciones señaladas en el inciso primero, con ánimo de lucro, será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo y multa de 51 a 100 unidades tributarias mensuales”.

“La residencia, nacionalidad, o cualquier otro beneficio migratorio obtenido por este medio será revocado y la persona quedará impedida de obtenerlo nuevamente, aun cuando lo solicite invocando una causal distinta. La misma sanción se aplicará a la persona extranjera que, encontrándose en situación migratoria regular, organice, promueva, facilite o intermedie en la celebración de matrimonios o acuerdo de unión civil con ánimo de lucro”, indica.

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