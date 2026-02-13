Click acá para ir directamente al contenido
Diputada Ximena Ossandón insta a José Antonio Kast a priorizar el proyecto de Sala Cuna Universal

La diputada de Renovación Nacional destacó el impacto del proyecto en la reactivación laboral femenina y su importancia social tras los retrocesos de la pandemia.

Viernes 13 de febrero de 2026 10:59
La diputada Ximena Ossandón (RN) llamó al Presidente electo José Antonio Kast a que el proyecto de Sala Cuna Universal sea una prioridad durante su Gobierno.

En entrevista con radio Cooperativa, Ossandón afirmó que la iniciativa "tiene mucho que ver con el Gobierno de emergencia (de José Antonio Kast) en el sentido de que estamos hablando de una reactivación económica que tiene nombre, en este minuto, de mujer".

"Este es un tremendo proyecto de una gran envergadura, va a tener un gran impacto social, sobre todo en la vida de las mujeres, la vida laboral de la mujer. Hoy día tenemos que hacer todos los esfuerzos para que -el día de mañana- la mujer pueda recuperar el tema del trabajo y cambiemos, incluso, el tema de la natalidad", complementó.

"Yo creo que (la Sala Cuna Universal) es una súper emergencia, es un tema que tenemos que tratar porque las mujeres tienen todo el derecho. Después de la pandemia retrocedimos muchos puntos que no se han recuperado", enfatizó la legisladora RN.

