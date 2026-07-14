Votación en particular del proyecto de Reconstrucción en el Senado se realizará este miércoles desde las 15:00 horas

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) confirmó, a través de redes sociales, que el proyecto de Reconstrucción nacional será discutido y votado este miércoles, descartando así un eventual adelanto de la sesión para este martes.

La definición fue adoptada tras la reunión de comités, donde se fijó el marco para el debate en Sala. Entre las medidas, se acordó iniciar la sesión a las 15:00 horas y mantenerla hasta el total despacho de la iniciativa.

También se resolvió que cada senador dispondrá de un máximo de diez minutos por intervención durante la discusión de la megarreforma.

El acuerdo también establece que cada indicación podrá ser defendida o impugnada por un único senador, quien tendrá un máximo de dos minutos para exponer sus argumentos.

El plazo máximo para presentar nuevas indicaciones se extenderá hasta las 21:00 horas de este martes, condicionado a que la Comisión de Hacienda remita su informe antes de las 14:00 horas.

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