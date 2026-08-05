Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba los tres vetos ingresados por el Gobierno al proyecto de Reconstrucción

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles los tres vetos ingresados por el Ejecutivo al proyecto de Reconstrucción Nacional, estos son el fin del anatocismo, la eliminación del olvido financiero y las excepciones para el pago a 30 días para las Pymes.

Las disposiciones habían sido incorporadas por la oposición durante el debate parlamentario del proyecto, pero desde el Ejecutivo plantearon reparos respecto a sus eventuales consecuencias para el funcionamiento del sistema financiero y la capacidad de financiamiento de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

En el caso del anatocismo, el veto busca revertir la prohibición general de capitalizar intereses en operaciones de crédito. La postura del Gobierno es que una restricción de ese tipo podría afectar determinados productos financieros y encarecer el acceso al financiamiento.

Respecto al denominado olvido financiero, el Ejecutivo apunta a eliminar la norma que establecía nuevas condiciones para el tratamiento de antecedentes financieros, mientras que en materia de facturas busca retirar la disposición que impedía pactar plazos excepcionales de pago superiores a 30 días entre empresas.

Sobre este último punto, La Moneda sostiene que la flexibilidad en los acuerdos de pago constituye una herramienta utilizada por algunas empresas para financiar sus operaciones, por lo que una modificación rígida podría afectar la relación comercial entre proveedores y compradores.

La presentación de estos vetos mantiene abierta la tramitación de la iniciativa, pese a que el Congreso ya había despachado los últimos artículos pendientes de la reforma. Ahora las observaciones del Ejecutivo deberán ser revisadas nuevamente por ambas cámaras.

Tras la votación, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, destacó que "los vetos fueron aprobados por una amplia mayoría, fue una votación muy informada, tuvimos visitantes de primer nivel y estamos muy contentos con el resultado".

En tanto, el titular de Economía y Minería, Daniel Mas, declaró que "tuvimos una muy buena votación, tuvimos la oportunidad de escuchar expertos de todo tipo, de escuchar a las Pymes. Preparando esta presentación nos reunimos con muchas pymes, con muchos gremios de pymes y la verdad que si bien tenía un buen lejos la indicación, terminaba perjudicando a las pymes".

"Así que nos vamos muy contentos de haber defendido la capacidad de las Pymes de poder endeudarse y poder tener operaciones con mayor flexibilidad", añadió.

PURANOTICIA