Vodanovic y la crisis interna que atraviesa el oficialismo: "La puesta en escena que tuvo el progresismo es lamentable"

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), analizó el rol del Estado y el comportamiento de las fuerzas políticas en medio de los incendios forestales que afectan distintos puntos de la zona centro-sur del país y la crisis interna que atraviesa el oficialismo ad portas del cambio de Gobierno.

En conversación con T13 Radio, el jefe comunal destacó el despliegue gubernamental y elogió la actitud del Presidente electo, José Antonio Kast, ante la catástrofe: "Me parece un republicanismo de gran altura el ver que esto no es un momento de ganancias políticas, el ponerse a disposición (...). Me parece que eso habla de cómo tiene que organizarse el Estado, dirigirse la política pública, coordinarse los distintos sectores políticos".

Respecto a la crisis interna que atraviesa el oficialismo tras las recientes tensiones políticas, Vodanovic fue categórico al calificar el comportamiento de su sector como deficiente frente a las urgencias ciudadanas.

"Lo que nosotros vemos primero es que el momento político que estamos enfrentando requiere de mucha más madurez, de mucho más sentido de unidad. A mí me parece que la puesta en escena que tuvo por así decirlo el progresismo la última semana es lamentable, es decepcionante. Yo no termino de entenderla", afirmó el edil.

Mirando hacia el 11 de marzo, el alcalde delineó cómo debería ser la relación entre el Frente Amplio y la nueva administración, descartando una postura obstruccionista.

"Yo parto con la mayor predisposición de ser el primero en sentarme a la mesa a colaborar con el gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, en todo aquello que beneficie a los vecinos de Maipú. Pero también seré el primero en ponerme de pie para defender todos aquellos retrocesos que signifiquen un perjuicio en la vida de mis vecinos. Y ese es el rol, y yo espero no una oposición benevolente; una oposición justa, con sentido país, madura", explicó.

Por último, abordó la necesidad de que el progresismo recupere su capacidad de gestión para volver a ser una opción creíble ante la ciudadanía.

"No es que las ideas estén retrocediendo, sino que nuestra capacidad de materializarlas (...). Yo sigo pensando que las desigualdades son un temazo en nuestro país. Yo no creo que estén ocultas (...), pero a veces (la gente) no ve en nosotros una opción creíble para materializarlas y no cree que en un gobierno nuestro eso va a avanzar considerablemente en su vida. Y allí radica el problema", concluyó.

