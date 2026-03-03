Bancada de Democracia Cristiana manifestó su rechazo en participación en cónclave final de Presidente Boric

La bancada de senadores de la Democracia Cristiana, integrada por Yasna Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla, manifestó su rechazo a que el partido participe en el cónclave convocado por el Presidente Gabriel Boric en los últimos días de su administración.

Yasna Provoste aseguró que "hemos considerado que es absolutamente inoportuno e inapropiado poder participar en el cónclave convocado por el gobierno en estos últimos días”.

Y agregó que “queremos señalarlo con mucha claridad porque nos llama profundamente la atención en que la Democracia Cristiana que fue excluida de este gobierno desde el primer día por decisión del propio presidente de la República, a pesar de que nuestra bancada apoyó decididamente todas aquellas iniciativas que presentó el gobierno y que nuestra opinión te hacían bien bien al país".

La senadora complementó que "por eso que consideramos que es absolutamente inoportuno que, a pocos días de terminar el gobierno, se utilice la invitación a la Democracia Cristiana como una falsa unidad que nunca se dio durante este periodo de gobierno".

El senador Iván Flores, en tanto, cuestionó el momento de la convocatoria y afirmó que "el gobierno que nos excluyó durante 4 años, a 2 días de terminar su mandato le encendió el crudito por la unidad”.

Flores agregó que “a nosotros nos dejaron fuera. Sin embargo, como dice Yasna y lo hemos conversado también con Francisco, hemos sido tal vez más colaboradores que alguno de sus propios partidos de los que conforman el oficialismo".

Asimismo, añadió que "y eso, la verdad es que uno se pregunta, cuando no supieron conducir desde el gobierno durante 4 años al oficialismo político incorporar a otros partidos que no eran miembros del gobierno, resulta que a dos días de irse ahora sí se le ocurre el liderar a la centro-izquierda más la DC. A mí me parece no solamente una burla a la Democracia Cristiana, sino que es una chacota política".

Finalmente, el senador Francisco Huenchumilla comentó que “el gobierno tiene el derecho a hacer las reuniones de este inconveniente y tiene el derecho de invitar a quien quiera. En este caso el gobierno invitó a la Democracia Cristiana. Yo he escuchado que el presidente subrogante del DC aceptó la invitación. Yo quiero decir que eso es un error, grave error político que comete el presidente subrogante".

Y advirtió que "aquí en el Senado esta bancada no va a ser vagón de cola de nadie. Esta bancada se va a hacer respetar, vamos a tomar nuestras propias decisiones y por lo tanto estamos dispuestos a enfrentar este nuevo desafío con un gobierno distinto de ultra derecha. Pero en la medida que todos en el progresismo nos respetemos, partidos grandes, medianos y pequeños".

