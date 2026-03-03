Prisión preventiva para imputado por homicidio ligado a bandas rivales en La Pintana

La Fiscalía ECOH formalizó este martes una investigación por el delito de homicidio simple, ocurrido en La Pintana, y obtuvo la prisión preventiva para un hombre, de nacionalidad chilena, vinculado al crimen.

El hecho ocurrió la noche del 9 de septiembre, cerca de la medianoche, en el sector de Villa La Orquesta, específicamente en pasaje Las Gaitas, cuando se produjo un incidente en la vía pública entre víctima e imputado.

En ese contexto, ambos ingresan a un domicilio y en el interior el imputado efectúa múltiples disparos en contra de la víctima, quien murió en el lugar producto de un traumatismo encefalocraneano por proyectil balístico único con entrada y salida.

Esa noche, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía Nacional se constituyó rápidamente en el lugar e inició la investigación que permitió determinar al autor del hecho.

Respecto al móvil del crimen, el fiscal ECOH, Rodrigo Moya, explicó que “este sujeto, que pertenece a una banda rival dedicada al tráfico de drogas y armas, tuvo rencillas con miembros de otra banda, por lo que dio muerte a uno de ellos”.

Tras exponer los hechos ante el 15º Juzgado de garantía de Santiago, el fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, por los delitos de homicidio simple y porte ilegal de armas de fuego, las que fueron concedidas.

Finalmente, se otorgó un plazo de investigación de 70 días.

