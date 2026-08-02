Encuesta Criteria: Desaprobación de Kast sube a 55% y aprobación baja a 34%

La más reciente edición de la encuesta Agenda Criteria, correspondiente al 2 de agosto, evidenció un aumento en la desaprobación del Presidente José Antonio Kast, cuyo rechazo alcanzó el 55%, mientras que su aprobación descendió al 34%.

En comparación con el estudio realizado el 26 de julio, la desaprobación del Mandatario aumentó un punto porcentual y su respaldo cayó dos puntos. En tanto, el porcentaje de personas que respondió "no sé" pasó de un 10% a un 11%.

En la evaluación del gabinete, Catalina Parot se ubicó como la ministra mejor valorada entre quienes afirmaron conocerla, alcanzando un 57% de evaluación positiva, dos puntos más que en la medición de junio.

A continuación se situaron May Chomalí, con un 55%; Iván Poduje, con un 54%; y Louis de Grange, con un 51%. En contraste, varios ministros registraron retrocesos en su evaluación. Martín Arrau disminuyó de 56% a 49%, José García Ruminot pasó de 54% a 48%, María Paz Arzola bajó de 49% a 47% y Claudio Alvarado descendió de 52% a 44%.

La caída más significativa fue la de Jaime Campos, cuya evaluación positiva retrocedió 15 puntos, desde un 55% hasta un 40%. También disminuyó la valoración de Ximena Lincolao, que pasó de 47% a 36%, mientras Jorge Quiroz cerró el listado con un 34%.

Respecto de atributos específicos, Jorge Quiroz fue señalado como la figura con mayor poder dentro del Gobierno, con un 39% de las preferencias. Le siguieron Iván Poduje, con un 25%, y Claudio Alvarado, con un 23%.

En la categoría de preparación para ejercer el cargo, May Chomalí lideró con un 50%, seguida por Catalina Parot y Francisco Pérez Mackenna, ambos con un 44%. Más atrás aparecieron Fernando Barros y Daniel Mas, con un 42%.

Por otra parte, Iván Poduje encabezó la percepción de cercanía con los problemas de la ciudadanía, obteniendo un 28%. Detrás se ubicaron May Chomalí y María Jesús Wulf, ambas con un 16%, seguidas por Martín Arrau, con un 13%, y María Paz Arzola, con un 12%.

La encuesta también consultó sobre el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. Un 38% de los encuestados estimó que la iniciativa tendrá un efecto más bien negativo para el país, cifra que aumentó un punto respecto de la medición anterior y que representa el nivel más alto registrado por esta alternativa.

En contraste, la percepción positiva cayó tres puntos y se situó en un 33%, su nivel más bajo desde mayo. Además, un 29% indicó que aún no tiene una opinión definida sobre el eventual impacto del proyecto.

De acuerdo con los resultados, esta es la tercera medición consecutiva en que la evaluación negativa supera a la positiva respecto de la iniciativa, ampliando la diferencia entre ambas percepciones desde un punto porcentual hasta cinco puntos en la última encuesta.

PURANOTICIA