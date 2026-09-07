Vodanovic reivindica legado de Escalona y llama a la unión para defender la democracia y que "no avance la ultraderecha"

Convertir el legado político de Camilo Escalona en un impulso para fortalecer la unidad del Partido Socialista (PS) y del resto de las fuerzas de oposición. Ese fue el llamado realizado por la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, tras la ceremonia desarrollada en el ex Congreso Nacional y el posterior funeral del histórico dirigente socialista.

La senadora por el Maule destacó las muestras de afecto que acompañaron la despedida del ex secretario general y expresidente del PS, además de agradecer los reconocimientos recibidos durante los dos días de duelo oficial decretados por el Presidente José Antonio Kast.

Vodanovic también valoró el respaldo transversal expresado desde el Senado y las palabras entregadas por su presidenta, Paulina Núñez, durante la ceremonia.

“Fue un día lleno de afectos, de cariño, de abrazos sinceros, de reconocer en Camilo Escalona, un hombre de Estado, demócrata y un hombre que le entregó su vida al Partido Socialista”, mencionó.

Tras la despedida, la timonel socialista planteó que una de las tareas de su colectividad será trabajar por la unidad política con otros sectores, apelando a la trayectoria y las convicciones que, a su juicio, representó Escalona.

En ese sentido, aseguró que desde el PS harán “todos los esfuerzos para que en nuestro país no avance la ultraderecha, para que construyamos en unidad desde el partido, unidad con el resto de las fuerzas democráticas del país”.

La parlamentaria justificó ese llamado “porque vemos hoy día una fuerte amenaza autoritaria, una regresión en muchas materias que son derechos que costó mucho conquistar”.

Vodanovic también puso especial énfasis en la defensa de la institucionalidad democrática y sostuvo que su permanencia no debe entenderse como algo garantizado.

“La democracia no está dada, es algo que hay que cuidar, que hay que preservar y que es deber de todos quienes estamos en la política preservar. Pero más allá de nosotros, inculcarle a nuestros hijos, a la sociedad el respeto por la República, el respeto por los valores que nos unen como chilenos y chilenas”, añadió.

Durante su balance de las jornadas de despedida, la presidenta del PS también destacó las intervenciones de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, quienes participaron de los homenajes realizados a Escalona.

“En el caso de la Presidenta Bachelet de haber sido compañera desde muy joven con Camilo, de haber compartido en la Juventud Socialista, de haber recorrido una vida militante y de entrega al país”, comentó.

Respecto de Boric, la senadora destacó que "incluso él, siendo una persona que estaba en contradicción con la postura política de Camilo Escalona, después aprendió a conocerlo y pudo reconocer en él también un hombre de Estado, un hombre preocupado por el país”.

De esta manera, Vodanovic situó la figura del histórico dirigente socialista como un referente para los desafíos que, a su juicio, enfrenta actualmente su sector, especialmente en materia de unidad política y defensa de la democracia.

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