Gobierno decreta tres días de duelo oficial tras la muerte de carabinero en Lo Espejo

El Gobierno decretó tres días de duelo oficial por la muerte del cabo segundo de Carabineros Cristopher Andrés Aguilera Fernández, quien falleció tras resultar gravemente herido durante un procedimiento policial en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

Junto con un minuto de silencio, el anuncio fue realizado por el presidente José Antonio Kast al inicio del consejo de gabinete de este lunes en La Moneda. En la instancia, indicó que el duelo oficial se extenderá durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2026, en homenaje al cabo Aguilera.

Luego, el mandatario expresó que "vamos a ver todas las posibilidades administrativas que tenemos y vamos a plantearle a los parlamentarios poder avanzar rápidamente en todas aquellas normas que nos permitan enfrentar este tipo de situaciones como corresponde, deteniendo, reteniendo, expulsando a cada una de las personas que, como en el caso del delincuente abatido por carabinero, se encontraba en una situación irregular, ya con antecedentes, cosa que tiene que terminar".

Añadió que "en eso no vamos a zanjar, pero necesitamos también el acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas para que esto no vuelva a ocurrir y que todos tengan claro que las cosas cambiaron, que la mano cambió y vamos a acelerar el tema de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, buscando, como les digo, la mayor coincidencia posible con todas las fuerzas políticas, porque esto ya no es un tema de gobierno-oposición, es un tema de Chile".