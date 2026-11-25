El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, volvió a cuestionar al Partido Socialista (PS), luego de calificar al conglomerado como una “oposición intransigente” que estaba en "decadencia".

En respuesta, la bancada socialista llamó a la autoridad a “recapacitar respecto a su rol” y cuestionó su desempeño comunicacional.

Durante este miércoles, el vocero de Gobierno sostuvo que el día en que algún parlamentario de la colectividad hable bien de su labor, lo considerará un fracaso en el desempeño de su cargo.

"El día en que el Partido Socialista hable bien de mi rol como vocero, significa que lo estoy haciendo muy mal”, señaló.

Añadió que “la ciudadanía no quiere un Partido Socialista que nos niegue todo. Quiere un Partido Socialista que sea capaz de votar a favor y de apoyar políticas públicas que van en beneficio de todos los chilenos”.

Por último, planteó que dentro de la colectividad estaría predominando una “fracción que compite con el Frente Amplio y el Partido Comunista”, a su juicio, para demostrar quién mantiene la postura más extrema contra el Gobierno.

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