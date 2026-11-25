En la Comisión de Salud del Senado, la senadora Karol Cariola manifestó su preocupación ante la denuncia de alcaldes y alcaldesas de distintos sectores políticos por una disminución en el número de usuarios reconocidos por el Ministerio de Salud para el cálculo del financiamiento per cápita de la Atención Primaria de Salud (APS).

La parlamentaria expuso los antecedentes entregados por la alcaldesa de Lo Espejo y presidenta de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Javiera Reyes. Solo en dicha comuna se registrarían 490 inscritos validados menos, de los cuales 471 corresponden a personas identificadas mediante Número de Identificación Provisorio (NIP).

“Por la vía de los hechos se está generando una reducción aún mayor del per cápita”, advirtió, recordando que durante la discusión presupuestaria se suscribió un protocolo de acuerdo con el Gobierno para avanzar progresivamente en el fortalecimiento del financiamiento de la atención primaria.

La senadora solicitó oficiar con carácter de urgencia al Minsal para conocer las diferencias en la cobertura del per cápita entre 2026 y 2027, desagregadas por RUN y NIP, con el objetivo de dimensionar el alcance de esta situación e identificar a las comunas afectadas.

Asimismo, planteó la posibilidad de citar a la ministra de Salud, May Chomali, para esclarecer estos antecedentes. “Yo creo que esto es gravísimo, es algo que tenemos que levantar como comisión”, sostuvo la congresista, enfatizando la necesidad de aclarar esta situación antes del cierre de la tramitación de la Ley de Presupuestos.

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