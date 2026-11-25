Una polémica se produjo este miércoles en la Cámara de Diputados, luego de que Macarena Santelices (IND-UDI) enviara un saludo de cumpleaños a Augusto Pinochet.

En medio de la discusión por el Presupuesto 2027, la parlamentaria apuntó contra la oposición y manifestó: “Escucho que allá al frente tienen la tupés de hablar de discriminación, de injusticia, de evocar a la dictadura; por lo demás, feliz cumpleaños, presidente Augusto Pinochet, que hoy cumpliría un nuevo año”.

Añadió que "porque si ustedes llaman dictador al que supo levantar Chile de las garras del comunismo, es porque son desfachatados. Si algo sabemos en este lado, es levantar a Chile de las peores catástrofes. Por eso y más, apruebo este presupuesto”.

Parte de su alocución la publicó en un video en su cuenta de X con el siguiente mensaje: “La izquierda durante los últimos 4 años destruyó las arcas fiscales y tiene la desfachatez de llamar dictador a quien levantó este país de las garras del comunismo. Feliz cumpleaños Presidente Augusto Pinochet”.

Debido a este hecho, el diputado Juan Santana (PS) anunció que llevarán a la diputada a la Comisión de Ética de la Cámara.

"La diputada Santelices saludó a Pinochet por su cumpleaños y lo llamó ‘presidente’, cuando fue un dictador que llegó con un golpe de Estado y cerró esta misma Cámara”, expuso en su cuenta de X.

Finalmente, sostuvo que “no le vamos a seguir el juego a su provocación. La vamos a llevar a la Comisión de Ética, porque las víctimas y sus familias merecen respeto y en democracia hay límites que una diputada de la República tiene que cumplir”.

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