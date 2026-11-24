La BIPE Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) desarrolla diversas diligencias para esclarecer el presunto secuestro de una mujer en la comuna de Independencia, luego de un hecho ocurrido durante la mañana de este martes.

El episodio se registró cuando la mujer salía de un inmueble ubicado en calle Benzanilla para abordar un vehículo de aplicación junto a su sobrino. En ese momento, habría sido interceptada y obligada a subir a un automóvil por sujetos que llegaron al lugar.

Al respecto, el seremi de Seguridad Pública de la región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, detalló que "dos ciudadanos extranjeros fueron a abordar un vehículo de aplicación y aparentemente aparece un vehículo que se encontraba estacionado".

Asimismo, Barrientos señaló que desde el automóvil descendieron varios individuos, quienes habrían intimidado a la mujer para obligarla a subir al vehículo y trasladarla desde el sector.

"Como Gobierno nosotros estamos preocupados, primero que todo, por la integridad y la seguridad de la persona, con la finalidad de poder esclarecer los hechos y tener la dinámica completa", indicó el seremi, enfatizando que la prioridad de las autoridades es resguardar a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho.

PURANOTICIA