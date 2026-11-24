La Pontificia Universidad Católica de Chile y la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique inauguraron el edificio Presidente Sebastián Piñera Echenique, ubicado en el Campus San Joaquín de la UC, en la comuna de Macul, un nuevo espacio académico destinado a promover el diálogo, la reflexión y la colaboración en torno a la democracia, el desarrollo humano integral y los principales desafíos de Chile.

La inauguración se realizó en el marco de la Iniciativa UC Presidente Sebastián Piñera, impulsada conjuntamente por ambas instituciones y presentada en enero de este año, con el propósito de proyectar el legado del exmandatario mediante la investigación, la formación de nuevas generaciones y la generación de conocimiento que contribuya al diseño de mejores políticas públicas.

El nuevo edificio fue concebido como un lugar de encuentro entre estudiantes, académicos, autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad, favoreciendo el intercambio de ideas, la diversidad de perspectivas y la búsqueda de soluciones a los desafíos del país.

La ceremonia comenzó con las palabras de bienvenida del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera, y de la presidenta de la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique, Cecilia Morel, quienes encabezaron la inauguración de este nuevo espacio interdisciplinario.

“Con la inauguración de este edificio, nos gustaría transmitir a quienes estudian hoy que la formación universitaria no termina en el título profesional, se hace realidad cuando lo aprendido se transforma en servicio a los demás, al país, al mundo y los tiempos que nos toca vivir. Queremos que los estudiantes encuentren aquí un espacio para aprender, investigar, dialogar, discrepar y construir nuevas ideas”, señaló Cecilia Morel.

El rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, señaló: "Agradecemos a la familia Piñera Morel por confiar a nuestra Universidad el diseño y la implementación de esta iniciativa, cuyo foco de estudio es la democracia y el desarrollo humano integral. Nos han confiado una parte de la memoria de alguien muy importante para ellos, que es además una figura pública de enorme relevancia para Chile y el mundo. Asumimos esta responsabilidad con mucho entusiasmo y determinación académica”.

“La familia ha querido que el legado del Presidente Piñera sirva al país, a los jóvenes que vendrán y a toda nuestra universidad, en pos de formar en la libertad, la democracia y el desarrollo humano integral”, agregó. “Este legado tendrá un hogar en el nuevo Edificio Presidente Sebastián Piñera Echenique del Campus San Joaquín. En éste habrá un espacio de encuentro y diálogo que, junto al archivo presidencial, estará abierto a la comunidad UC y al público general para la investigación y el estudio”.

“Es especialmente significativo que sea este edificio de carreras interdisciplinarias el que reciba su nombre. Por sus pasillos caminarán cada día jóvenes que eligieron formarse en los márgenes de las disciplinas, y que tendrán en sus espacios la memoria de un Presidente cuya curiosidad intelectual era inagotable y que siempre gobernó escuchando opiniones y considerando los distintos puntos de vista", subrayó el rector.

Por su parte, Magdalena Piñera, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Presidente Sebastián Piñera sostuvo que “los edificios se levantan con acero y hormigón. Los países se levantan con ideas, convicciones y personas dispuestas a actuar. Que este edificio Presidente Sebastián Piñera -donde se va a ubicar la Iniciativa UC Sebastián Piñera- no sea solo un espacio donde se adquiere conocimiento, sino donde nacen las ideas que transformarán Chile. Un lugar donde los jóvenes se atrevan a preguntarse, ¿por qué no? ¿Por qué no un Chile más justo, más próspero, más innovador? ¿Por qué no una generación capaz de lograr aquello que hoy parece imposible? Sebastián Piñera fue un hombre que creyó en la fuerza de esa pregunta. Hoy les toca a la academia y los estudiantes encontrar las respuestas”.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de Ernest Moniz, exsecretario de Energía de Estados Unidos durante la administración de Barack Obama y fundador de la MIT Energy Initiative, modelo que inspira la Iniciativa conjunta de la UC y la Fundación. Su participación puso de relieve la importancia del conocimiento científico, la innovación y la cooperación entre el mundo académico y las instituciones públicas para enfrentar los desafíos del desarrollo.

"Hemos aprendido que la democracia es una institución frágil que requiere atención y dedicación constantes. Las tecnologías que evolucionan rápidamente e influyen en la manera en que las sociedades toman decisiones hacen que esto sea aún más urgente”, afirmó Moniz.

En ese sentido -agregó- “creo que la Iniciativa UC Sebastián Piñera es especialmente oportuna. El mundo académico está encontrando un nuevo papel, trascendiendo sus límites tradicionales para interactuar con los gobiernos, las empresas y la sociedad. El desafío no es solo generar ideas a través de la investigación y el análisis, sino también llevar esas ideas al mundo real y lograr que se implementen. Al combinar este enfoque con un énfasis en la democracia y el desarrollo, la iniciativa adquiere una gran relevancia”.

Posteriormente, se realizó un panel de conversación con los alcaldes Jaime Bellolio, de Providencia, y Tomás Vodanovic, de Maipú, quienes participaron en un diálogo sobre los desafíos de la gestión pública, la convivencia democrática y la importancia de construir acuerdos para responder a las necesidades de las personas.

Con la inauguración de este edificio, la Universidad Católica y la Fundación Presidente Sebastián Piñera dieron un nuevo paso en la consolidación de un proyecto que busca proyectar el legado del expresidente a través del conocimiento, el pensamiento crítico y la formación de nuevas generaciones comprometidas con la democracia, el servicio público y el desarrollo de Chile.

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