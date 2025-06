Vocera (s) de Gobierno desdramatiza nueva deportación de chilenos desde EE.UU: "Este es un proceso global"

La ministra (s) de la Secretaría General de Gobierno, Aisén Etcheverry, abordó el nuevo proceso de deportación de chilenos desde Estados Unidos, enfatizando que se trata de una medida global y no específicamente dirigida a Chile, luego que la Secretaría de Estado de ese país identificara a ciudadanos chilenos con visa vencida, además de otros casos que no fueron detallados.

Consultada en rueda de prensa, la vocera (s) subrayó que “el Gobierno tiene la responsabilidad de recibir a los ciudadanos repatriados y el proceso se lleva a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad, migración y privacidad”.

Además, destacó que “esta situación se enmarca en un endurecimiento general de la política migratoria de la administración Trump, afectando a múltiples países y no únicamente a Chile”.

"No tiene que ver con Chile en particular, sino que es un endurecimiento de esta política que afecta o que impacta a todos los países del mundo y, por lo tanto, no hay que sobre interpretar lo que está ocurriendo con Chile, sino que este es un proceso global", agregó.

Respecto a la continuidad de la Visa Waiver, la secretaria de Estado aseguró que “las conversaciones con EE.UU. continúan de manera permanente y sin alertas que indiquen modificaciones al acuerdo”.

Finalmente, enfatizó la necesidad de separar ambas situaciones, aclarando que “las deportaciones responden a una política migratoria más amplia y no a cambios en el programa de exención de visado”.

