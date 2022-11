Vocera de la Corte Suprema aclaró el protocolo si el Senado rechaza a candidato a Fiscal Nacional designado por presidente Boric

Este lunes se cumplieron los plazos, y fue José Morales Opazo el elegido por el presidente Gabriel Boric como candidato a Fiscal Nacional, siempre que cuente con los 2/3 de aprobación en el Senado.

Morales es actualmente el persecutor jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte, y fue ampliamente votado por los ministros de la Corte Suprema cuando se conformó la quina.

Sin embargo, la vocera del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco, se refirió a la posibilidad de que Morales no logre los 33 votos para ser ratificado en la Cámara Alta.

"Se dispone en la Ley del Ministerio Público que la quina vuelve a la Corte Suprema, se retoma una competencia", explicó. Es decir, para completar los cinco nombres se rescata uno de los 12 postulantes que no fueron suficientemente votados por los ministros.

La abogada aprovechó de aclarar que solo sería reemplazado el nombre de Morales. No así el del candidato Rodrigo Ríos, quien se bajó de la competencia aludiendo "problemas personales", al mismo tiempo que medios de comunicación daban a conocer su participación en la defensa de un narcotraficante.

Respecto a esta polémica, Vivanco aclaró que "uno no se puede desprender de su historia. Ahora obviamente se sirve a la transparencia frente a la opinión pública en el sentido de que esas historias se conozcan, que no haya temas secretos, si una personas fue abogado de A, de B o de C que se sepa".

Y sumó que "si una persona en su ejercicio estuvo en una cosa u otra que se sepa. Y obviamente que ello va a conducir a que tengamos un perfil de Fiscal Nacional que querríamos tener o ministro o cualquier cargo que sea".

"Ahora, si uno quiere excluir personas de la posibilidad de postular al Ministerio Público, a Fiscal Nacional, entonces tiene que establecer inhabilidades legales, las cuales no existen. Las inhabilidades son las conocidas de todos, pero no hay inhabilidades asociadas a las causas que la persona ha tenido", expuso.

Así, acotó que "se transforma en un tema de discusión pública, pero no en un tema que sea determinante ni mandatorio. Es decir, podría eventualmente designarse una persona en esas condiciones o no".

La vocera de la Corte Suprema aprovechó la instancia para referirse al nombramiento de José Morales realizado por el Presidente Boric, lo cual valoró.

"Él optó por una persona que trabaja en el Ministerio Público, que además tuvo una muy buena votación en la Corte Suprema. Eso no era mandatorio para él. Ha dado una señal de elegir una persona muy votada en la Corte Suprema y además interna del Ministerio Público", destacó.

"Espero que ese proceso sea lo más tranquilo, pacífico y armonioso posible. Ojalá tengamos muy pronto Fiscal Nacional, porque falta hace para una serie de materias que a nosotros nos interesa poder discutir, coordinar, etc.", cerró.

