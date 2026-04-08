Vocera de Gobierno por inasistencias al Congreso: "Hay que entender que a veces hay topes de agenda"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, realizó una nueva vocería desde el Palacio de La Moneda en la que tocó diversos temas, como su ausencia a las comisiones a las que fue invitada al Congreso, los test de drogas al gabinete y las críticas al plan de reconstrucción nacional.

Al ser consultada específicamente por no haberse presentado a las citaciones parlamentarias programadas para el lunes y martes, argumentó que “hay que entender que a veces hay topes de agenda y no solo desde los ministros (...) Eso es parte normal del funcionamiento del Congreso”.

En esa misma línea, la secretaria de Estado garantizó su disposición futura: “Ahora, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo son fundamentales. Para mí es muy importante asistir a estas comisiones y apenas me llegue la próxima citación, vamos a agendarlo para poder participar y discutir los temas relevantes en ambas comisiones”.

La ministra también respondió a la ofensiva opositora contra el gabinete por no haberse realizado un test de drogas ahora que están en el gobierno.

Sobre el punto, la autoridad reforzó que la mayoría de los integrantes ya se habían realizado un examen previo a asumir, pero que ahora podrían repetir la prueba. Eso sí, subrayó que se requiere “modernizar la ley porque no tiene reglamento”.

“Podemos repetir el test, efectivamente, pero va a requerir los recursos, y para eso, desde Hacienda, se está realizando el avance para poder entregar el financiamiento a este proyecto”, señaló.

Asimismo, enfatizó la voluntad del Ejecutivo en esta materia: “Lo que queremos es que ocurra y darle las señales a los chilenos de que los tests se van a hacer, se van a realizar, pero para eso necesitamos tener el reglamento y el financiamiento claro que hasta el día de hoy no se tiene”.

Como último punto, la titular de la Segegob abordó la postergación del ingreso del “Plan de Reconstrucción Nacional” al Congreso. Al respecto, sostuvo que este jueves habrá una reunión entre las carteras involucradas en esta megarreforma, instancia en la que se van a “ajustar algunos detalles” que pronto se darán a conocer.

En esa misma línea, fue requerida por los dos estilos detrás del aplazamiento de este proyecto “misceláneo”, el cual es impulsado por los ministros del Interior y Segpres, Claudio Alvarado y José García respectivamente, pese a la intención de Hacienda de ingresarlo esta semana. Ante la consulta, Sedini aseguró que “este gobierno tiene un alma”.

Para finalizar su intervención, la ministra profundizó en dicha idea: “Esa alma busca sacar a Chile adelante, ese es nuestro único objetivo y dentro de eso, todos los ministros del Comité Político y los ministros sectoriales aportamos desde nuestros conocimientos, para que cada uno de los proyectos que le ofrezcamos a Chile tenga las mejores características y los análisis técnicos que corresponden”.

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