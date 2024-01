Vocera de Gobierno dice que el Ejecutivo no comparte concepto de "prisión política" de Daniel Andrade

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que La Moneda no comparte las apreciaciones vertidas desde la cárcel por el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, quien no solo calificó de injusta su reclusión, si no que la catalogó de "prisión política".

La secretaria de Estado dijo que "obviamente no lo compartimos, pero tampoco es nuestra intensión polemizar con una persona que hoy está cumpliendo al menos una medida cautelar en la cárcel".

"Lo que sí podemos retirar e insistir es que la justicia, que es autónoma, ha determinado un procedimiento y se está avanzando y eso siempre va a ser saludable, pero no es de nuestro interés polemizar. Obviamente el juicio político del concepto que se utiliza, evidentemente que el Ejecutivo no lo comparte", sostuvo.

Andrade afirmó el fin de semana que pasa sus días recluido realizando un taller de inglés y nivelando en lenguaje a los internos.

Aseguró que su estancia en la cárcel de Antofagasta es una "injusticia que no quedará acá. La impotencia, la rabia, la traición serán movilizadoras".

"Me han quitado muchas cosas, pero mi voluntad de lucha sigue viva, ese fuego que siempre me ha movilizado aún sigue prendido y se alimenta de sus cariños, de sus cartas, de mi propia historia y de las injusticias que ocurren a mi alrededor y que hoy me tocó vivir", afirmó.

"Tampoco me han hecho perder la cabeza y la capacidad de hablar", agregó, subrayando que espera que las "instituciones funcionen", aunque "con tanta presión política creo que hay que salir a defenderse".

En otro tema, consultada por las cifras de homicidios entre Navidad y Año Nuevo y las peticiones de parlamentarios de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) o aplicar Estado de Excepción Constitucional en la región Metropolitana, Vallejo comentó que "se están teniendo solicitudes en materia de seguridad en distinto tipo, pero lo importante para nosotros es poder tomar decisiones entorno a políticas o medidas que sean eficientes y eficaces, o sea, que sirvan, no que sean una píldora más o un aliciente, que generan una buena puesta comunicacional".

Respecto al Cosena, la vocera de Gobierno sostuvo que "no da resultados más que elaborar una opinión, un diagnóstico. Necesitamos acuerdos que impliquen o decisiones que impliquen resultados. Insisto, no píldoras ni alicientes, sino que resultados. Eso en criterio general, siempre vamos a evaluar las propuestas". Respecto a los homicidios, apuntó que "el nivel respecto a la misma fecha del año anterior bajó, pero aún así sigue siendo grave, estamos en una crisis de seguridad. Por lo tanto, no se trata sólo de la comparativa, estamos hablando de un problema humano al final".

PURANOTICIA