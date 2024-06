Vocera de Gobierno destacó que primarias tuvieron mayor participación que las anteriores tras críticas por baja difusión

El Gobierno destacó las elecciones primarias que se llevaron a cabo este domingo 9, pese a las críticas por la baja participación y falta de difusión del proceso. Solo un 6,19% del padrón habilitado concurrió a votar.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que "a nivel de cifras, la participación en estas primarias fue mayor que las últimas dos primarias".

Agregó que "si la tarea de un país es avanzar, es sumar en participación, y lo que logramos en esta jornada fue sumar. Sumar participación. Todavía efectivamente tenemos espacio para seguir mejorando la participación ciudadana frente a algo que antes no conocíamos".

La autoridad sumó a esto que "comparadamente hemos logrado la mayor participación del último período. Y eso está a la vista. Hablan los datos al respecto. Valoramos también que los partidos hayan decidido ir a primarias en distintas comunas. El pacto de Chile Vamos más el Partido Social Cristiano disputó 20 comunas con primarias, y el pacto del oficialismo Contigo Chile Mejor fue en 45 comunas".

Vallejo complementó que "los resultados también están a la vista. Más de 107 mil votos para el pacto opositor, 163 mil 685 para el pacto oficialista, y todo eso suma un porcentaje mayor de participación entre militantes independientes respecto a la primaria del 2020 y respecto también a la del 2016, que fue mayor que la del 2020. O sea, el aumento de la participación está a la vista en esta última jornada".

Consultada sobre posibilidad de realizar un cambio al sistema para aumentar la participación, la secretaria de Estado declaró que "yo creo que es algo que tendrán que ir analizando en una posición reciente. Podrán señalar a los propios partidos, evaluando la experiencia reciente que hemos tenido respecto a los procesos de votación, pero entendiendo también que las primarias son decisiones que toman los partidos, muchas veces no en todas las comunas. En este caso, como le decía anteriormente, solo en 60 comunas, lo cual de todas maneras es un avance".

Finalmente, cerró diciendo con que "por lo tanto, no es lo mismo que una elección obligatoria respecto a un plebiscito o la elección definitiva alcalde, alcaldesa o gobiernos regionales, porque es más de decisión propia de los partidos frente a candidaturas que no terminan de resolverse por diferencias entre ellos mismos. Bueno, siempre en democracia los temas se tienen que discutir. Las ideas siempre son bienvenidas, sobre todo cuando se trata de reforzar o que vienen con la intención de reforzar el sistema de participación democrática en Chile, pero el gobierno no va a fijar a priori una posición en un tema que es reciente y que será parte del debate de los propios partidos, dada la experiencia en estas primarias".

PURANOTICIA