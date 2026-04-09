Vocera de Gobierno confirma indicaciones al proyecto “Escuelas Protegidas” para “resguardar” la seguridad en universidades

Tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia, la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, planteó la necesidad de abrir un debate profundo sobre el acceso a beneficios estatales por parte de quienes ejercen violencia.

“Las personas que ejercen violencia no debiesen seguir recibiendo beneficios del Estado”, afirmó, adelantando que el Ejecutivo evalúa introducir indicaciones legislativas en esa línea.

Desde La Moneda, Sedini valoró la reacción transversal frente al ataque, pero advirtió: “Chile necesita más que declaraciones, necesita acciones concretas. Si estos grupos son capaces de agredir a una autoridad, son capaces de amedrentar a los compañeros, a los docentes y a toda la comunidad académica, y esto no lo podemos aguantar”.

La ministra insistió en que el debate debe ser inmediato: “Este es un debate necesario, urgente y que tenemos que tenerlo como país de manera inmediata. En una democracia, la violencia no puede tener cabida, y aquí la condena tiene que ser sin matices, sin relativizaciones, sin ambigüedades”.

PROYECTO ESCUELAS PROTEGIDAS Y EDUCACIÓN SUPERIOR

Consultada sobre la posibilidad de extender el proyecto de "Escuelas Protegidas" a instituciones de educación superior, Sedini respondió: “Es importante que se vaya dando en marco de esta discusión el ir agregando materias que impliquen resguardar la seguridad en todos los establecimientos educacionales. Acá la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas ni en las universidades ni en ningún espacio público”.

Agregó que espera un respaldo amplio: “Esperamos que esta discusión tenga un apoyo transversal, no solo en materia escolar, sino que en todos los establecimientos educacionales del país”.

Sedini adelantó que el proyecto será discutido la próxima semana en el Congreso: “Ahí vamos a ver en verde (voto a favor), quiénes están por proteger a nuestros niños y en rojo (con en contra), quienes están con los violentos. Así que esperamos en las próximas semanas ver más verdades y menos rojos”.

BENEFICIOS ESTATALES Y SANCIONES

La vocera recalcó que el Gobierno seguirá avanzando en nuevas indicaciones: “Es impresentable y fuera del sentido común que personas que agreden y que interrumpen la sana convivencia educacional tengan beneficios del Estado, que accedan a la gratuidad o a cualquier otro tipo de beneficio. Es por eso que vamos a avanzar en más indicaciones”.

Respecto al mismo tema, la ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó que la prioridad está en el ámbito escolar, el más afectado por hechos de violencia. Destacó la disposición de parlamentarios para avanzar en medidas urgentes y pidió una señal transversal contra agresiones y delitos en espacios educativos.

Arzola recalcó que el proyecto puede perfeccionarse en el Congreso: “El Parlamento es el lugar propicio para tener estas discusiones”. Además, aseguró apertura al diálogo con todos los sectores: “Nos importa dar una señal clara, transversal, contra la violencia en los espacios educativos”.

PURANOTICIA