Vitacura presenta querella contra 41 conductores por carreras en la Costanera Norte

Debido a las reiteradas carreras clandestinas que tienen lugar en el sector oriente de la región Metropolitana, la Municipalidad de Vitacura interpuso una querella dirigida a 41 individuos acusados del delito de conducción temeraria en la Costanera Norte.

Las pesquisas que sustentan este requerimiento fueron desarrolladas por la Fiscalía entre los meses de noviembre de 2024 y febrero de 2025. El proceso logró individualizar a 41 automóviles asociados a excesos de velocidad recurrentes, gracias a los antecedentes remitidos por la autopista mediante los registros obtenidos de los pórticos instalados en la ruta.

Según establece la legislación vigente, sobrepasar los límites establecidos en 60 km/h deja de ser una simple infracción para convertirse en un delito. Las personas que incurran en esta conducta se exponen a severas sanciones que incluyen el pago de multas, la suspensión de la licencia de conducir e incluso penas de cárcel.

El libelo fue ingresado ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Dicho documento legal apunta directamente a los sujetos ya individualizados, además de dirigirse contra todos quienes resulten responsables a medida que avance la investigación.

Para concretar esta ofensiva judicial, se requirió un trabajo coordinado que involucró al municipio, Carabineros, la Fiscalía y la concesionaria. El propósito central de esta alianza es perseguir las conductas de alto riesgo en esta autopista urbana, las cuales impactan de manera directa en la seguridad tanto de los vecinos como de quienes transitan por la comuna.

Al referirse a este hito, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, enfatizó la necesidad de actualizar las normativas y señaló que "esta investigación ha tomado tiempo, pero hoy ya está entregando resultados concretos, y esperamos que estos hechos no queden impunes. Si queremos enfrentar de manera más rápida y eficaz la velocidad temeraria, es necesario avanzar en un cambio a la legislación vigente".

En la misma línea, la jefa comunal añadió que "Actualmente existe una discusión en el Senado que permitiría cursar, de forma más expedita, partes empadronados al dueño del vehículo a partir de la información registrada por las autopistas".

Respecto al origen de las 41 personas individualizadas en la querella, el desglose domiciliario indica que la mayor parte registra residencia en Lo Barnechea (14). Le siguen habitantes de Vitacura (6), Las Condes (5) y Colina (5). El resto del listado se compone por sujetos domiciliados en Huechuraba (3), Providencia (2) y La Reina (2), sumado a 1 infractor en cada una de las comunas de La Florida, Ñuñoa, Peñalolén y Calera de Tango.

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