Violento turbazo en casa de expresidente del Tribunal Constitucional termina con un delincuente muerto y varios heridos

El expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, y su familia, fueron víctimas de un "turbazo" extremadamente violento, en el cual un delincuente murió y otros dos resultaron heridos en un intercambio de disparos con las víctimas. El mismo Oróstica y uno de sus hijos están lesionados por impactos balísticos.

Posteriormente, otros cinco sospechosos fueron detenidos en un vehículo vinculado al "turbazo", algunos al parecer también heridos. Entre los integrantes de la banda hay menores de edad, tanto hombres y mujeres, incluso de 11 y 15 años. Todos los heridos fueron trasladados a recintos asistenciales, donde están detenidos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas de este jueves en el inmueble de la familia de Aróstica, ubicada en el sector de calle Gaspar Banda con Arcángel, comuna de San Miguel, hasta donde llegó la banda que ingresó violentamente. Sin embargo, se encontraron con la resistencia del grupo familiar y se produjo un tiroteo.

Tres delincuentes fueron alcanzados por los disparos y quedaron heridos en el exterior de la vivienda, donde uno falleció. Otro alcanzó a escapar. En tanto, según se informó Iván Aróstica sufrió un corte en la zona frontal de la cabeza, una lesión cortante en la mano izquierda y un impacto balístico en el antebrazo derecho, sin salida de proyectil. En tanto, su hijo mantenía un impacto balístico en la zona lumbar. Fueron atendidos por personal SAMU.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el robo con violencia será indagado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI. Sobre lo ocurrido, el subprefecto Alejandro Armijo confirmó que "efectivamente hay una dinámica de intercambio de disparos, está en proceso de determinar cuántos fueron efectuados desde el interior del inmueble".

En tanto, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación de la muerte del delincuente. Este sujeto no ha sido identificado. "El estado de salud de las víctimas es de fuera de riesgo vital, una se encuentra ya en el inmueble, el hijo de esta víctima se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad Católia", añadió el subprefecto Armijo.

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