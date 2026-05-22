Embajador de Estados Unidos destaca “fuertes vínculos” con Chile tras conmemoración de las Glorias Navales en Valparaíso

El embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, destacó "los fuertes vínculos y valores compartidos" entre Chile y su país, luego de participar en el homenaje de las Glorias Navales en Valparaíso.

"Participar este 21 de mayo en la conmemoración del Día de las Glorias Navales en Valparaíso fue una experiencia profundamente significativa", señaló el diplomático en su cuenta de X.

"Un homenaje a la valentía y al servicio, y también un recordatorio de los fuertes vínculos y valores compartidos entre Chile y Estados Unidos", añadió.

La actividad fue encabezada por el Presidente José Antonio Kast, acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el comandante en Jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, como también de autoridades civiles y militares, tanto nacionales como extranjeras.

Tras el discurso del almirante Cabrera, se realizó la colocación de ofrendas florales al pie del Monumento a la Marina Nacional en la plaza Sotomayor, por parte de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y organismos del Estado

Finalmente, las autoridades visitaron la Cripta de los Héroes, lugar donde descansan los restos de Arturo Prat, Carlos Condell, Juan de Dios Aldea y otros 18 combatientes del 21 de mayo de 1879.

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