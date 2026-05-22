Delincuentes disparan a carabinero de franco durante intento de encerrona en La Florida

Un carabinero de franco, de 28 años, fue baleado por delincuentes que intentaron robarle su vehículo en una "encerrona", en la comuna de La Florida.

El hecho ocurrió en calle Santa Julia con pasaje Las Golondrinas, donde el funcionario fue interceptado por un banda que se movilizaba en otro vehículo.

Los antisociales se percataron que se trataba de un carabinero y le dispararon en tres oportunidades, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

El funcionario recibió impactos en el tórax y en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado a Hospital de Carabineros, donde está grave pero fuera de riesgo vital.

Sobre lo ocurrido, el capitán Juan Delgado informó que el carabinero "habría sido abordado por sujetos desconocidos quienes habrían intentado sustraerle su vehículo particular".

Añadió que los delincuentes le dispararon al funcionario, "lesionándolo gravemente en tres oportunidades para luego darse a la fuga del sector".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el hecho será investigado por los organismos especializados de Carabineros.

En tanto, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, sostuvo que "está en buenas manos, confiamos en que Carabineros le va a brindar la mejor de las atenciones y confiamos en las investigaciones que realizará la institución para dar con los responsables rápidamente".

"Esto sucedió unos minutos antes de que él se juntara con su hijo, así que dentro de la gravedad se evitó una situación que pudo, incluso, culminar en algo peor", añadió.

Finalmente, enfatizó que "vamos a perseguir a estos delincuentes, los vamos a encontrar rápidamente, es muy fácil hacerlo. Sabemos que en el sector hay cámaras, así que estamos confiando en que la investigación policial dará rápidamente resultados".

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