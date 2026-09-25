Violento asalto en San Miguel: roban $35 millones a matrimonio de comerciantes

Un matrimonio de comerciantes fue asaltado en la comuna de San Miguel, por ocho sujetos armados que interceptaron el vehículo de las víctimas y que les robaron 35 millones de pesos en efectivo que portaban en una mochila.

El asalto ocurrió en la intersección de calles Homero con Milán, donde los delincuentes que se movilizaban en dos vehículos abordaron a los comerciantes, los golpearon y les sustrajeron el dinero, para finalmente darse a la fuga.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, la indagatoria del caso quedó a cargo de a Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, que ya efectuó las primeras diligencias. Todo apunta a que los delincuentes recibieron un dato.

El inspector Esteban Castro informó que "un matrimonio, mientras se trasladaba en su vehículo, son abordados por dos vehículos de donde descienden alrededor de ocho sujetos, quienes los intimida con armas de fuego".

Añadió que "los hacen bajarse, los golpean y posteriormente les sustraen una mochila con dinero que traían al interior del automóvil. A raíz de los golpes ambas víctimas se encuentran constatando lesiones".

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