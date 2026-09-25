Nueve detenidos por investigación a presunta red corrupción en Gendarmería, Ejército y en el Servicio de Reinserción Social

La Fiscalía de Atacama informó que son nueve los detenidos investigados por delitos de corrupción en Gendarmería, Ejército y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, entre uniformados y civiles. Se trata de cuatro gendarmes, un efectivo del Ejército y cuatro civiles.

Todos fueron detenidos en la comuna de Copiapó, región de Atacama; la de Mulchén, región del Biobío, y las de San Bernardo, Estación Central y Buin, en la región Metropolitana. Este viernes pasarán a control en el Juzgado de Garantía de Copiapó.

Los delitos investigados son fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos cometidos mediante la compra de insumos a las entidades púbicas investigadas.

El fiscal de Atacama, Luis Miranda, declaró que "los antecedentes reunidos en esta causa fueron informados al Juzgado de Garantía de Copiapó, el que consideró la necesidad de las órdenes de detención solicitadas por la Fiscalía ante la acreditación de la existencia de los delitos y la participación de los imputados".

En tanto, la subcomisaria PDI Cecilia Diez informó que cuatro detenidos corresponden a funcionarios de Gendarmería, tres de ellos capturados en Copiapó y uno de ellos en Mulchén.

Además, un funcionario del Ejército y una funcionaria del Servicio de Reinserción Social Juvenil, ambos detenidos en la región Metropolitana.

Y tres particulares, dos ligados a las empresas proveedoras, detenidos en la región Metropolitana, y un familiar de una imputada de Gendarmería, capturada también en Copiapó.

PURANOTICIA