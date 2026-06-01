Violento asalto a madre e hija en su hogar de Quilicura: delincuentes escapan con botín de $12 millones

Una mujer de 65 años y su hija de 22 fueron víctimas de un violento turbazo durante la madrugada de este lunes en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana. Ambas fueron golpeadas por un grupo de delincuentes que ingresó a su vivienda y sustrajo diversas especies, además del vehículo familiar.

El asalto ocurrió cerca de las 03:00 horas en un domicilio ubicado en calle Las Margaritas. Según los antecedentes preliminares, cinco sujetos irrumpieron en el inmueble mientras las víctimas dormían, las redujeron y posteriormente registraron la propiedad en busca de objetos de valor.

Sobre la dinámica del delito, el inspector de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, Esteban Castro, explicó que "la víctima, mientras se encontraba durmiendo, es despertada por un fuerte ruido, donde se percata al mirar por la ventana que un grupo de sujetos desconocidos está haciendo ingreso al domicilio".

"Luego le avisa a su hija, se juntan en el pasillo, donde ya se dan cuenta que habían alrededor de cinco sujetos al interior del inmueble, donde las bajan al primer nivel, las dejan en el baño para posteriormente hacer registro completo del inmueble", añadió.

Tras revisar las dependencias de la vivienda, los delincuentes huyeron con una camioneta, un televisor y diversas joyas, especies cuyo avalúo total alcanza los 12 millones de pesos.

De acuerdo con el relato entregado por las víctimas a los investigadores, los asaltantes portaban armas de fuego equipadas con miras láser. La PDI quedó a cargo de las diligencias para identificar a los responsables y establecer su paradero.

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