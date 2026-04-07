Violento asalto a BancoEstado en La Florida: delincuente armado roba $7 millones y huye con apoyo externo

Durante la jornada de este martes, una oficina de BancoEstado situada en la comuna de La Florida fue blanco de un atraco violento. El incidente tuvo lugar en las dependencias de avenida La Florida, sitio al que entró un sujeto portando un arma de fuego para amenazar al guardia de seguridad, a quien además logró quitarle su arma de servicio.

Una vez que dominó el recinto, el asaltante se hizo con un botín de siete millones de pesos antes de emprender la huida en una moto. Respecto a la dinámica del crimen, el coronel Ignacio Toledo, perteneciente a la Prefectura Santiago Cordillera, precisó que “al interior de la sucursal esta persona actuó en forma solitaria y al exterior de la sucursal había una persona que lo estaba esperando en una motocicleta”.

En medio de su escape, los responsables del robo dejaron la motocicleta en la zona poniente de la mencionada comuna para realizar un trasbordo a un segundo automóvil. Ante la emergencia, efectivos de Carabineros arribaron con prontitud al sitio del suceso, dando inicio a las diligencias investigativas necesarias para identificar y capturar a los involucrados.

De acuerdo con la información proporcionada por el oficial, el delincuente consiguió llevarse únicamente el dinero de la recaudación que se encontraba disponible en las cajas de la oficina, sin poder ingresar en ningún momento al sector de la bóveda.

Sobre las hipótesis que se barajan en torno al caso, el coronel Toledo concluyó señalando que “No se puede descartar ninguna línea investigativa y no podemos descartar tampoco que efectivamente se trate de una banda organizada y que ya haya efectuado un trabajo previo para poder ingresar a esta sucursal o que haya efectuado algún robo en otra sucursal”.

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