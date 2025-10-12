Violenta noche en la Región Metropolitana: Tres homicidios entre ellos una mujer de 20 años

Una violenta noche se registró entre el sábado y la madrugada de este domingo en la Región Metropolitana con tres muertos en igual numero de homicidios que se cometieron en las comunas de Conchalí, Santiago y Renca. En esta última, la víctima fatal es una joven inocente de 20 años que quedó en medio de fuego cruzado entre bandas rivales.

La ola de crímenes comenzó en el pasaje Codigua de Conchalí, donde a las 21 horas del sábado un hombre chileno, de 35 años, residente del sector, fue asesinado de un balazo por desconocidos. Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso comenzó a ser investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

El comisario Danilo Sepúlveda, de la BH Centro Norte, informó que "en el lugar se halló a una persona de sexo masculino, sin signos vitales, con una herida por impacto balístico. Se levantó evidencia balística en el sitio del suceso y se está realizando el examen externo médico criminalista del cadáver".

“Está verificado que consiste un consiste en un enfrentamiento, por cuanto hay cámaras que captan la dinámica del hecho" agregó el comisario.

JOVEN BALEADA EN LA CABEZA

También la noche del sábado, en la comuna de Renca, una joven de 20 años que caminaba por calle Vicuña Mackenna, recibió un impacto de proyectil en la cabeza al quedar en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales. Fue trasladada al Hospital Félix Bulnes, donde falleció.

El fiscal ECOH Leonardo Tapia informó que la víctima no estaba vinculada a ninguno de los grupos involucrados, y sólo caminaba por la calle cuando un vehículo con sujetos a bordo pasó cerca y se produjo un enfrentamiento con al menos tres personas que se encontraban a pie.

“Es una joven que iba caminando por el lugar y que, lamentablemente, se vio involucrada en este fuego cruzado. No hay otras personas lesionadas por ahora”, indicó el fiscal.

LO PERSIGUERON HASTA MATARLO

Finalmente, ya durante la madrugada de este domingo en la comuna de Santiago, un hombre de 20 a 25 años murió en calle Coquimbo con Nueva Vélez, barrio Matta, hasta donde fue perseguido por un desconocido. Primero le dispararon en una pierna y luego en la cabeza con salida de proyectil.

El fiscal ECOH Eduardo Pontigo indicó que en un video de la aplicación Sosafe de vecinos "se puede apreciar preliminarmente que la víctima viene arrancando de un sujeto que le viene dando disparos y en definitiva es que acá donde le da muerte. Primeramente le da un impacto balístico en la zona de la pierna y posteriormente se le da un impacto en la zona de la cabeza".

