Videos son claves: Indagan a seis alumnos de la Universidad Austral por ataque a ministra Lincolao

Para esclarecer la agresión sufrida el miércoles recién pasado por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, los registros audiovisuales captados por los presentes durante el inicio del año académico en la Universidad Austral (UACh) se han vuelto una pieza fundamental.

Con el objetivo de individualizar a los posibles responsables del atentado contra la autoridad, se han obtenido diversas capturas de pantalla de dichos archivos. De acuerdo con lo publicado por El Mercurio, el análisis se centra en los instantes donde se aprecian caras enteras o fracciones de estas, permitiendo así el cotejo visual con otras fotografías.

Dentro de este marco investigativo, el citado medio constató la existencia de al menos dos grabaciones que muestran nítidamente las facciones de una mujer y un hombre jóvenes. Ambos aparecen involucrados en la protesta que derivó en disturbios y en el ataque a la secretaria de Estado. Según los lienzos exhibidos, la manifestación reclamaba por el cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado y la disminución del presupuesto para becas de posgrado en el exterior.

La acción judicial interpuesta por el Ministerio de Seguridad detalla que la titular de la cartera padeció “empujones, gritos e insultos, arrojándole agua y objetos contundentes”. Esta misma versión de los hechos fue ratificada durante la jornada del jueves por Lincolao, a través de múltiples conversaciones con la prensa.

En paralelo a estas pericias, el equipo de la Fiscalía Regional de Los Ríos y los efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) lideran el escrutinio de los antecedentes de al menos seis alumnos de la casa de estudios. A estos universitarios se les vincula con movilizaciones por el “Día del joven combatiente”, reivindicaciones mapuches y “causas medioambientales”, entre otras.

En su rol de querellante, la cartera de Seguridad ha requerido específicamente que uno de estos jóvenes sea interrogado en torno a los sucesos investigados, sin importar si comparece en calidad de testigo o imputado.

Sumado a las citaciones de los vigilantes del recinto, la delegada presidencial de Los Ríos, Vicky Carrasco, y la propia ministra Lincolao, el ministerio exige que “se tome declaración en la calidad que el Ministerio Público determine de Daniela Carvajal, vocera de la coordinadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UACh”.

El mismo día de la agresión, la dirigenta estudiantil explicó abiertamente las razones detrás de la protesta. De acuerdo con el portal local Río en Línea, Carvajal argumentó: “Creemos que es importante posicionarnos ante este gobierno que niega las violaciones a los derechos humanos y asimismo está intentando implantar un proyecto del que no estamos de acuerdo”.

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