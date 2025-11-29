Vidal plantea estrategia para Jara en balotaje: “No hay que atacar a nadie”

En la antesala de su participación en el conversatorio “Los desafíos que enfrenta Chile hoy”, organizado por el comando independiente de Jeannette Jara, el exministro Francisco Vidal se refirió este sábado a la estrategia que, a su juicio, debería adoptar la candidata oficialista de cara al balotaje del 14 de diciembre frente a José Antonio Kast.

Según Vidal, el foco principal de Jara debe estar en la economía y el bienestar de las familias: “Un mensaje clarito de lo que se trata es que en el gobierno de Jara la gente llegue a fin de mes sin pedir prestado, sin pedir crédito, sin pedir tarjeta. Esa afirmación tiene un respaldo. El 80% de los chilenos hoy no llega a fin de mes. El 80%”.

El exministro enfatizó la necesidad de rescatar el voto popular perdido en la primera vuelta, asegurando que el compromiso de la candidata es que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades básicas sin endeudarse: “Lo que hay que decirle a la gente, rescatando el voto popular que perdimos en primera vuelta, es que el compromiso de Jara es que usted llegue a fin de mes”.

Respecto a la forma de encarar los debates, Vidal indicó que la candidata debe centrarse en ideas y no en ataques: “No hay que atacar a nadie, hay que explicarles a los ciudadanos que están muy desinformados”.

Asimismo, el ex presidente del directorio de TVN puso énfasis en la continuidad de políticas implementadas durante el actual gobierno. “¿No vamos a continuar con las 40 horas? ¿No vamos a continuar con el papito corazón que 229.000 mujeres han recibido lo que corresponde? ¿No vamos a continuar con el royalty a la minería que llega a 307 comunas más vulnerables? ¿No vamos a continuar aumentando el salario mínimo que lo recibe un millón de personas? Pero la gente tiene que decidir, si esto es completamente democrático”, sostuvo.

Finalmente, Vidal valoró la iniciativa del Partido de la Gente (PDG) de realizar una consulta online para definir su postura en la segunda vuelta: “Estupenda esa idea, de consultarle a los militantes para dónde ir”.

Con estas declaraciones, Vidal busca marcar un camino de campaña centrado en propuestas sociales y económicas, evitando confrontaciones directas, y destacando la continuidad de políticas que, según él, han beneficiado a la ciudadanía.

