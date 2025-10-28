Vicepresidente de la Cámara votará a favor de la acusación constitucional contra el exministro Pardow

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC) anunció este martes que votará a favor de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow por su responsabilidad en los cobros de más en las cuentas de la luz.

“Cada uno va a tomar su decisión en conciencia, pero yo en lo personal he decidido ya avanzar con mi voto favorable a esta acusación constitucional", señaló en un punto de prensa en el Congreso.

“Creo que las condiciones, lo que estamos sabiendo en las últimas horas, la desprolijidad con que este tema se ha tratado y que esa desprolijidad finalmente lo paga la gente; que ha visto un alza enorme en sus cuentas de luz, no solo a los sectores medios, también los sectores con menos recursos; hacen que sea viable esta acusación constitucional”, aseguró.

Y agregó que “yo, por lo menos, ya he tomado mi decisión, la comuniqué de esa forma, no obligo a nadie, simplemente aquí cada uno toma la decisión, y yo voy a defender a los ciudadanos, a los clientes de estas empresas eléctricas, pero no voy a defender a las empresas, me parece que esa es la decisión que hay que dar hoy en día”.

Consultado sobre si cree que están los votos para avanzar con la acusación constitucional, el parlamentario aseguró que esto “ha ido tomando mucha fuerza al interior del Congreso y creo que no solo va a ser mi voto, que van a ser varios votos más”.

El diputado DC descartó la posibilidad de cambiar su voto si es que se lo piden desde el Gobierno, pues indicó que “lo importante es que demos una señal en favor de las personas”.

“Eso me parece que es lo relevante y también la señal que hay que dar es que hay que abrirse hoy día a la posibilidad de renegociar estos contratos con las eléctricas”, finalizó.

