Vicepresidente de Demócratas afirma que el partido será opositor si Jara, Kaiser o Kast llegan a La Moneda

El vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, delineó la postura de su colectividad frente a las elecciones presidenciales, señalando que si Evelyn Matthei (UDI), abanderada del sector, no pasa a segunda vuelta, su partido asumirá un rol opositor.

“Tendríamos que ser parte de la oposición. Pero por supuesto, cuando uno no gobierna, es parte de la oposición”, afirmó.

En conversación con La Tercera, el senador reaccionó a las declaraciones del jefe de campaña de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Cristián Labbé, quien excluyó a Demócratas y Amarillos de una eventual coalición de gobierno.

“Le agradezco mucho a Labbé que no nos invite a formar parte de una coalición con él, porque jamás apoyaríamos un candidato presidencial que quiere indultar a criminales de lesa humanidad como (Miguel) Krassnoff”, comentó.

El legislador expresó su confianza en que Matthei avanzará en la contienda: “Nosotros estamos convencidos que Evelyn Matthei va a pasar a segunda vuelta y que no va a ser necesaria esa disyuntiva de votar por un candidato de la extrema derecha y una candidata de la extrema izquierda”.

Consultado sobre sus preferencias en caso de que Matthei no continúe en carrera, el senador fue categórico: “Yo no voto por los extremos”. En ese sentido, descartó apoyar a los candidatos Johannes Kaiser y José Antonio Kast (Republicanos), así como a Jeannette Jara (PC), representante del oficialismo y la Democracia Cristiana. “Ninguno de los dos (Kaiser y Kast), ni tampoco Jeannette Jara, da garantías de gobernabilidad”, añadió.

Respecto a la definición institucional de Demócratas frente a una eventual presidencia de Kaiser o Kast, Walker precisó: “Eso lo va a definir Demócratas en sus instancias. Yo soy partidario de no hacer ningún acuerdo con la extrema derecha”.

Finalmente, el senador valoró la alianza entre Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli), Demócratas y Amarillos, y expresó su deseo de que se proyecte en el tiempo: “Yo espero que sea de largo plazo. Creo que a Chile le haría muy bien reeditar una Concertación. Entender que los que estuvimos en el acuerdo de pensiones, porque ahí estuvo Renovación Nacional, ahí estuvo Evópoli, ahí estuvo la UDI, podemos darle buenos acuerdos a Chile para que Chile vuelva a ser un país seguro, para que Chile vuelva a crecer”.

Walker destacó el liderazgo de Matthei como garantía de gobernabilidad: “Yo creo que le hace bien a Chile una coalición amplia que le dé gobernabilidad, que priorice los temas de seguridad, de crecimiento económico, con estabilidad social. Yo creo que eso solo lo garantiza Evelyn Matthei y lo digo responsablemente”.

