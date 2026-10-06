Gobierno anuncia que "no perseverará" en la reforma de seguridad y se sumará a proyecto transversal de senadores

El Gobierno anunció que no perseverará en la reforma constitucional de seguridad y que se sumará a la propuesta elaborada por los senadores de la Comisión de Constitución, ya que satisface los requerimientos de La Moneda al respecto.

El anuncio lo hicieron los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob), Martín Arrau (Seguridad), José García Ruminot (Segpres) y Fernando Rabat (Justicia) tras reunirse con los senadores Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (IND) e Iván Flores (DC).

Tras el encuentro en el Congreso, Alvarado, confirmó que "el Gobierno anunció este martes que no perseverará en la Ley de Seguridad que habían presentado al Congreso".

Añadió que "tal como es de conocimiento público, en su oportunidad se canalizó una reforma constitucional en materia de seguridad a través de la Comisión de Constitución del Senado, donde ellos asumieron el desafío de trabajar propuestas que puedan cumplir los objetivos que el gobierno se había propuesto en su minuto".

También dijo que "la propuesta que se ingresa mañana satisface lo que el Gobierno busca para tener los instrumentos y la herramienta para combatir de mejor manera el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia".

Por lo mismo, anunció que "dado ese trabajo y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado en su minuto".

En tanto, Martín Arrau, aseguró que el texto de los senadores "aborda las principales materias que son de interés para el Gobierno para avanzar en el combate del crimen organizado, tener una mayor segmentación penitenciaria y avanzar en el perfeccionamiento de los estados de excepción constitucional".

"Nos han presentado un texto que nos han manifestado que se ingresará mañana tras un largo trabajo de discernimiento y búsqueda de consenso, tema fundamental. Como decía el ministro Alvarado, es un texto que aborda de buena manera los objetivos que persigue el Gobierno de dar más herramientas", recalcó.

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