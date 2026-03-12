Vicealmirante (r) Ronald McIntyre fue designado como nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia

El Presidente José Antonio Kast designó al vicealmirante de la Armada (r) Ronald McIntyre Astorga como nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

El exuniformado había sido designado por el gobierno de Gabriel Boric como director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).

El vicealmirante (r) es licenciado en ciencias navales y marítimas e ingeniero en armas con mención en artillería y misiles. En sus estudios de posgrado registra un magíster en ciencias navales y marítimas y un diplomado en administración de empresas de la Universidad de Concepción. También es candidato a doctor en Historia en la Universidad Católica de Valparaíso.

En su paso por la Armada se destacó por haber sido director de Recuperaciones de Unidades, también fue comandante en jefe de la Primera Zona Naval, comandante de la Escuadra Nacional y comandante de Operaciones Navales. Y se desempeñó como secretario del excomandante en jefe de la Armada, Edmundo González.

Asimismo, McIntyre apoyó cuatro operaciones de asistencia humanitaria y mitigación de desastres: el terremoto y tsunami en Talcahuano 2010 y los incendios en Valparaíso y Viña del Mar de 2014, 2015 y 2017.

Además, es hermano de la concejal de Lo Barnechea, Carmen McIntyre, quien llegó al concejo municipal de esa comuna siendo militante del Partido Republicano.

El nuevo director de la ANI es hijo de Ronald McIntyre Mendoza, quien en 1989 fue elegido por el Consejo de Seguridad Nacional como senador designado en representación de la Armada en el periodo que comenzó en 1990.

El vicealmirante (r) deberá hacerse cargo de la implementación de la reforma que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado. También, será el secretario del Comité Interministerial de Inteligencia y deberá impulsar el nuevo estatuto de personal que va a ser ingresado para su tramitación por el actual Gobierno.



